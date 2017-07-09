 إدارة نادي الاتحاد: نسلك الطرق القانونية لتسوية ملف عقوبة المنع من التسجيل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 شوّال 1438 هجريا, الموافق 9 يوليو 2017 ميلاديا

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إدارة نادي الاتحاد: نسلك الطرق القانونية لتسوية ملف عقوبة المنع من التسجيل

إدارة نادي الاتحاد: نسلك الطرق القانونية لتسوية ملف عقوبة المنع من التسجيل
المناطق_جدة

أوضح مجلس إدارة نادي الاتحاد بأنه يعمل حاليا مع عدد من المختصين لإيجاد حل قانوني لعقوبة منع النادي من التسجيل لفترتين ابتداء من فترة الانتقالات الصيفية الحالية ويبذل قصارى الجهد لتسوية هذا الملف حتى يستطيع الفريق تدعيم صفوفه والاستفادة من قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم برفع عدد اللاعبين المحترفين غير السعوديين إلى ستة لاعبين.

وذلك حسبما أعلن المركز الإعلامي بنادي الاتحاد الذي أضاف “في الوقت ذاته يؤكد المجلس امتثاله لقرار الاتحاد الدولي الصادر بهذا الشأن وعدم دخوله في أي مفاوضات مع لاعبين محليين أو أجانب خلال الفترة الحالية مشيرا إلى أن النادي غير معني بما يتم تداوله من أنباء غير صحيحة في وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الإطار, لذلك جرى التنويه”.

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