 مركز التحكيم الخليجي يستلم منازعات بقيمة 80.8 مليون دولار أمريكي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 شوّال 1438 هجريا, الموافق 9 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مركز التحكيم الخليجي يستلم منازعات بقيمة 80.8 مليون دولار أمريكي إدارة نادي الاتحاد: نسلك الطرق القانونية لتسوية ملف عقوبة المنع من التسجيل فرع هيئة السياحة بتبوك يقيم حفل معايدة لمنسوبيه أمير القصيم: ستبقى بلادنا مسخرة لخدمة ضيوف الرحمن عبر أبناءها البرره ترمب: حان الوقت للمضي قدما في العمل البناء مع روسيا (سابك) تدشن باقة حديثة من مواد البولي إيثيلين عالي الكثافة دراسة جديدة عن فيتامين د قد تغير التوصيات الغذائية صحة حفر الباطن تقيم حفل معايدة عيد الفطر المبارك لمنسوبيها مدير المركز الإعلامي بمنطقة الباحة محمد آل ناجم…شبكات التواصل الاجتماعية تعزز للسياحة بالباحة والمحافظات التابعة لها الخدمة المدنية: تمديد إجازة العيد لا تحتسب من رصيد الموظف من الإجازة العادية الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالباحة تعايد منسوبيها القبض على قاتل والدته في جازان

مركز التحكيم الخليجي يستلم منازعات بقيمة 80.8 مليون دولار أمريكي

مركز التحكيم الخليجي يستلم منازعات بقيمة 80.8 مليون دولار أمريكي
المناطق_الرياض

تمكن مركز التحكيم الخليجي التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، من حل قضية عالقة بين طرفين اماراتي وقطري بقيمة 68.1 مليون دولار امريكي، في الوقت الذي استلم المركز 6 منازعات جديدة خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2017 حيث بلغت القيمة الإجمالية للمبالغ المتنازع عليها نحو 80.8 مليون دولار أمريكي.

وكانت أغلب المنازعات لأطراف بحرينية بواقع أربع منازعات لأطراف بحرينية بقيمة ‘جمالية بلغت 1.6 مليون دولار ـمريكي ومنازعة واحدة لأطراف كويتية بقيمة ‘جمالية بلغت 11.1 مليون دولار أمريكي وأخرى لطرفين أحدهما قطري والآخر إماراتي والتي كانت الأعلى من حيث المبالغ المتنازع والتي بلغت نحو 68.1 مليون دولار أمريكي.

وفي التفاصيل قال أحمد نجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “دارالقرار”، “بأن المركز إستلم 6 نزاعات جديدة ونوعية خلال النصف الأول من العام الجاري 2017 وتنوعت القطاعات التي ينتمي لها هذه النزاعات بين النزاعات المتعلقة بالنقل البري، إتفاقيات البيع، المقاولات، الإيجارات، واتفاقية الإكتتاب وهو إن دل على شيء فهو يدل على الثقة التي بات يتمتع بها المركز في مختلف القطاعات التجارية وقدرته على فض النزاعات فيها بشكل سلمي.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>