فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمكة يحتفل بعيد الفطر المبارك

أقام فرع الوزارة بمنطقه مكه المكرمه حفل المعايدة بحضور ومشاركه د محمد القحطاني مستشار الوزير والمشرف العام على فرع الوزارة بالمنطقه ….وبمشاركه منسوبي الفرع ..

وفي بدايه الاستقبال هنئ الحضور بهاذة المناسبه السعيدة داعياً الله تعالى ان يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم ..

وقد حث المستشار الجميع بضرورة الاهتمام بخدمه العملاء وتقديم أفضل وأيسر الخدمات لهم …لكافه مراجعي الوزارة والمستفيدين من خدماتها ..

وقال بأن خدمه العميل والمستفيد هي من أولويات فرع الوزارة