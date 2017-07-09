خلال معايدة الوكالة لمنسوبيها .. معالي الرئيس العام يهنئ الموظفين بنجاح موسم العمرة والزيارة

أقامت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي لقاء المعايدة السنوي بمناسبة عيد الفطر المبارك في قاعة الحصيّن في مبنى الوكالة ، وذلك بحضور فضيلة الدكتور علي بن سليمان العبيد وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي ، حيث قدّم تهانيه لمنسوبي الإدارات بعيد الفطر المبارك وبنجاح وتألق أعمال موسم شهر رمضان المبارك .

وأوضح معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال مشاركته عبر اتصال مرئي أن إتمام ذلك يأتي بتوفيق من الله تعالى وعونه ودعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ومتابعة صاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز وسمو نائب أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سعود بن خالد الفيصل .

كما قدّم معالي الرئيس العام شكره للسادة المستشارين بالوكالة ومدراء الإدارات و الموظفات بالقسم النسائي على نجاح موسم العمرة والزيارة بصورة متميزة مشيراً أن هذا الموسم يعدّ من أنجح المواسم التي مرّت ، وذلك بفضل الله عز وجل وتوفيقه .

وأوضح معاليه أنه خلال موسم رمضان تعرض المسجد الحرام إلى محاولة اغتيال فاشلة من قبل الخوراج والأشرار الذين يسعون إلى تخريب هذا البلد الآمن ولكن بفضل الله أولاً ثم بفضل حماة الوطن من رجال الأمن جزاهم الله كل الخير تمكنوا من السيطرة على هذه المحاولات التي تريد تخريب ومس أمن هذا البلد الذي حماه الله بفضله ، وباسم منسوبي الوكالة نستنكر هذه الأفعال الإجرامية والمساس برجال أمننا حفظهم الله .

وأوضح معالي الرئيس العام أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي حصلت اليوم على شهادة الأيزو العالمية في الخدمات التقنية ولابد أن نؤكد على البرنامج الوطني لخدمة ضيوف الرحمن والتي تأتي بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله .

ومن جانبه هنأ فضيلة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي، معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بعيد الفطر المبارك وأثنى على ما تجده الوكالة من اهتمام ومتابعة من معاليه لنجاح خطط سير العمل والخدمات التي تقدمها الوكالة لزائري المسجد النبوي .

وشكر فضيلته منسوبي الوكالة على عطائهم الذي أثمر في نجاح أعمال الموسم ، مقدماً شكره إلى كافة الإدارات بالوكالة وحث الجميع أن يبذلوا قصارى جهدهم لخدمة زائري المسجد النبوي في الأيام القادمة وخلال موسمي الحج التي يصل بها ضيوف الرحمن وتسجيل كافة الملاحظات لتجنبها خلال المواسم القادمة .

وفي ختام اللقاء دعا معالي الرئيس العام أن يعيد الله على المسلمين هذه الأيام والأعياد بالخير والبركة ، مثمناً استعدادات الوكالة ومنسوبيها والجهود المبذولة لاستقبال الضيوف والزوار ، ودعا معالي الشيخ السديس إلى تحفيز الهمم لاستقبال موسم الحج لهذا العام وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن ليؤدوا عباداتهم بكل يسهر وسهولة وفي أجواء إيمانية خاشعة ، بما يحقق تطلعات ولاة الأمر- حفظهم الله – ويعكس الصورة المشرفة لهذه البلاد المباركة بإذن الله تعالى .