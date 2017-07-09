 الهيئة الملكية بينبع تعايد منسوبيها بعيد الفطر المبارك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 شوّال 1438 هجريا, الموافق 9 يوليو 2017 ميلاديا

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الهيئة الملكية بينبع تعايد منسوبيها بعيد الفطر المبارك

الهيئة الملكية بينبع تعايد منسوبيها بعيد الفطر المبارك
المناطق - المدينة المنورة

أقامت الهيئة الملكية بينبع اليوم حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع بالنيابة الأستاذ ماجد بن عبدالله حادي، ومديري العموم ومديري الإدارات وجمع كبير من منسوبي الهيئة الملكية، وتبادلوا التهاني
في جو سادته الألفة والمودة. وتناول الجميع طعام الإفطار والحلويات في حفل نظمته إدارة العلاقات العامة بالخيمة الملكية بينبع الصناعية. وعبر منسوبو الهيئة الملكية بينبع، عن سعادتهم بهذه المناسبة، مؤكدين أن حفل المعايدة اتسم بروح الإخاء والمودة من خلال حرص الهيئة
الملكية بينبع على إقامة برنامج لمعايدة منسوبيها جرياً على عادتها السنوية بهدف تأصيل وتوثيق العلاقة بين كافة موظفيها من خلال اللقاءات الودية وحفلات المعايدة السنوية التي تجمع موظفيها وتعزز الترابط الأخوي بينهم.

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