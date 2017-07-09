اقامة متحف ديار العز بفعاليات صيف الباحة 

ضمن فعاليات صيف الباحة لهذا العام اقيم متحف ديار العز والذي يعد من أكبر متاحف العملات بالمملكة العربية السعودية، وقد قام بتأسيسه سعيد علي الغامدي في مدينة الرياض بمحافظة المزاحمية، ويحتوي هذا المتحف المميز بحوالي 12000 قطعة من العملات القديمة المختلفة،

و قام صاحب المتحف بنقل المئات من الادوات والاثار القديمة الى مدينة الباحة لاطلاع الزوار والمصطافين على تراث المملكة

واوضح صاحب المتحف. ان المتحف يتكون من عدة اقسام حيث تم تخصيص قسم من أجل عرض العملات الورقة والمعدنية بمختلف أنواعها و أشكالها و فتراتها الزمنية المختلفة .

وقسم اخر تم تخصيصها من أجل عرض بعض الملابس النسائية وبعض الوثائق القديمة وأدوات الطبخ والمأكل والمشرب ، كما تعرض أدوات الزينة والفخاريات والجلديات والطوابع وقسم اخر يحتوي على المطبوعات والطوابع وبعض القطع الأثرية الأصيلة، وتحتوي على مجموعة كبيرة من طوابع البريد يتجاوز عددها 60 ألف طابع، كما تحتوي على المجلات القديمة والصور النادرة .

وقد افتتح امير منطقة الباحة متحف ديار العز وذلك خلال رعايته وتدشينه فعاليات صيف الباحة وبحضور مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الباحة الاستاذ زاهر محمد الشهري وكذلك بمشاركة عدد من ملاك المتاحف الخاصة والتراث في المنطقة.