 تعليم الرياض يقيم حفل معايدة لمنسوبيه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 شوّال 1438 هجريا, الموافق 9 يوليو 2017 ميلاديا

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تعليم الرياض يقيم حفل معايدة لمنسوبيه

تعليم الرياض يقيم حفل معايدة لمنسوبيه
المناطق ـ الرياض

أقامت  الإدارةُ العامة للتعليم بمنطقة الرياض اليوم الأحد ١٤٣٨/١٠/١٥هـ حفلَ معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك بمبنى الإدارة الرئيسي بالمربع وذلك بتنظيم من إدارة العلاقات العامة .
وأقيمت المعايدة بحضور المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض د. عبدالله بن محمد المانع ، ومساعده للشؤون المدرسية حمد بن عبدالله  الشنيبر ومساعده للشؤون التعليمية محمود بن عبدالله القويحص، والمساعد للخدمات المساندة فهد بن ردن الحربي ، ومديري الإدارات ومديري مكاتب التعليم والمشرفين التربويين وموظفي الإدارة .
وألقى الدكتور المانع كلمة بهذه المناسبة رحب فيها بمنسوبي الإدارة مقدما التهنئة لهم بمناسبة عيد الفطر المبارك كما شكرهم على جهودهم طيلة العام الدراسي الماضي على ما قدموه لخدمة التعليم ومنسوبيه .
وفي ختام كلمته سأل المانع الله أن يحفظ وطننا وقيادته الممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وجميع أفراد الوطن .
هذا ويهدف  حفل المعايدة والذي تقيمه الإدارة كل عام إلى توطيد أواصر المحبة والإخوة بين كافة منسوبي الإدارة، ولاختصار وقت المعايدة في وقت محدد ودقائق معدودة تقلل من إهدار الوقت وذلك لخدمة مراجعين الإدارة .

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