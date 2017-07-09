أمريكا ترفع حظر الأجهزة الإلكترونية على طائرات “الملكية الأردنية”

قالت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية للطيران الأحد إن بوسع ركابها الآن أن يحملوا أجهزة الكمبيوتر المحمولة وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الكبيرة على متن رحلاتها المباشرة إلى الولايات المتحدة لتكون بذلك أحدث شركة طيران في الشرق الأوسط تُعفى من الحظر الأمريكي للأجهزة الإلكترونية. وتنضم بذلك الناقلة الوطنية الأردنية إلى طيران الإمارات والاتحاد للطيران والخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية التركية التي أعلنت كل منها الأسبوع الماضي رفع الحظر. وكانت الولايات المتحدة حظرت في مارس حمل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة الإلكترونية الكبيرة الأخرى على متن رحلات مباشرة من 10 مطارات في 8 دول هي مصر والمغرب والأردن والإمارات والسعودية والكويت وقطر وتركيا بغية التصدي لمخاوف من إمكان إخفاء قنابل في تلك الأجهزة الإلكترونية. وقال رئيس الملكية الأردنية ستيفان بيتشلر في بيان إن الشركة، التي تسير رحلات إلى نيويورك وشيكاغو وديترويت من العاصمة عمان، رفعت الحظر بعد تطبيق الإجراءات الأمنية الجديدة على الرحلات المتجهة للولايات المتحدة. ولم يتسن الحصول على تعليق من المسؤولين الأمريكيين على رفع الحظر عن الملكية الأردنية. والشركة هي الناقلة الوحيدة التي تسير رحلات مباشرة إلى الولايات المتحدة من العاصمة الأردنية. وأعلنت الولايات المتحدة يوم 29 يونيو إجراءات أمنية معدلة لرحلات الطيران تتطلب وقتا أطول في تفتيش الركاب وأجهزتهم الالكترونية. وقال وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إن الإجراءات الجديدة ستؤثر على نحو 325 ألف راكب يوميا يسافرون عبر 180 شركة طيران من 280 مطارا في أنحاء العالم. والشركات التي تفشل في الوفاء بالشروط الأمنية الجديدة ستظل عرضة للقيود على حمل ركابها للأجهزة الإلكترونية داخل الطائرات. وقالت الخطوط الجوية العربية السعودية “السعودية” إنها تتوقع رفع الحظر على الرحلات القادمة من جدة والرياض بحلول 19 يوليو الحالي. وأبلغ مسؤول كبير بالخطوط الملكية المغربية بأن الشركة المملوكة للدولة تعتقد أن الحظر سيرفع على الرحلات المنطلقة من مطار محمد الخامس في الدار البيضاء بحول 19 يوليو أيضا. ومن الشركات الأخرى المتضررة الخطوط الجوية الكويتية ومصر للطيران.