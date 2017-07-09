 وفاة أحمد بن حلي نائب أمين الجامعة العربية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 شوّال 1438 هجريا, الموافق 9 يوليو 2017 ميلاديا

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وفاة أحمد بن حلي نائب أمين الجامعة العربية

وفاة أحمد بن حلي نائب أمين الجامعة العربية
المناطق - وكالات

توفي نائب أمين عام الجامعة العربية الدبلوماسي الجزائري أحمد بن حلي، اليوم الأحد، بعد صراع مع المرض في كندا حيث كان يتلقى العلاج. ونعت الجامعة بن حلي الذي توفى عن عمر يناهز 77 عاما، ووصفه الأمين العام المساعد حسام زكي بأنه “دبلوماسي قدير وغيور على الجامعة والمصالح العربية”. وقال زكي على صفحته بموقع “فيسبوك”، “بمزيد من الحزن ننعى إلى كل أصدقائه وأحبائه الأخ السفير أحمد بن حلي نائب أمين عام الجامعة العربية بعد أن وافته المنية فى كندا حيث كان يتلقى العلاج من مرض عضال”. وتابع “عرفناه رجلا محترما ودبلوماسيا قديرا وغيورا على الجامعة وعلى المصالح العربية.. ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان”.

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