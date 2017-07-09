الكشافة تقيم حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك

أقامت الامانة العامة لجمعية الكشافة العربية السعودية مساء اليوم حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك ، بحضور منسوبي الأمانة ، حيث تبودلت التهاني والتبريكات بهذه المناسبة في أجواء صادقة عبر الجميع فيها عن فرحة العيد التي أنعم بها الله عز وجل على هذه البلاد المباركة وهي تعيش تحت ظل القيادة الرشيدة في نعمة الأمن والأمان .

وقدم منسوبي الأمانة بهذه المناسبة التهنئة والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وكافة أفراد الشعب السعودي الكريم ولعامة المسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك ، داعين الله تعالى أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم وأن يعيد الله هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والمسرات وهم في صحة وسلامة دائمة ، وأن يحفظ الله بلادنا وقادتنا ورجال أمننا وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار وسائر بلاد المسلمين .

وأشادوا خلال الاحتفاء بماقدمه الكشافة والجوالة والقادة من جهود في خدمة المعتمرين بالحرم ، كانت محل تقدير الجميع.