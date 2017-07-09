 مجاميع نسائية حوثية تعتدي على أمهات المختطفين بصنعاء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 شوّال 1438 هجريا, الموافق 9 يوليو 2017 ميلاديا

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مجاميع نسائية حوثية تعتدي على أمهات المختطفين بصنعاء

مجاميع نسائية حوثية تعتدي على أمهات المختطفين بصنعاء
المناطق - متابعات

اعتدت مجاميع نسائية تابعة لميليشيا الحوثي على أمهات المختطفين أثناء تنفيذهن وقفة احتجاجية وتضامنية، صباح اليوم، أمام السجن الاحتياطي في هبرة بصنعاء.
ووفقا للإخبارية قالت الرابطة في بيان صحفي “إن الميليشيا النسوية قامت بالاعتداء على الوقفة الاحتجاجية، ونهبوا إحدى الحافلات التي نقلت المتظاهرات، مع تهديدهن بالحبس والضرب.
وذكرت الرابطة “أن الميليشيا لا تزال تختطف بدون وجه حق آلاف من أبنائنا مختطفين ومخفيين قسراً خلف قضبان السجون، ويتعرضون يوميا للتعذيب وحرمانهم من حقوقهم الإنسانية”.

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