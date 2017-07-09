جموع المصلين تشيع شهيد الواجب الجندي أول مديني 

شيعت جموع المصلين بمحايل اليوم شهيد الواجب الجندي أول عثمان بن عبد الله مديني اليوم أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي . وتقدم المصلين وكيل المحافظ علي بن إبراهيم الفلقي ومدراء الإدارات الحكومية وعدد من الضباط والأفراد، حيث نقل وكيل المحافظ ” الفلقي ” تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله – وتعازي سمو أمير منطقة عسير لذوي الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الجندي أول مديني بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان . وعبر ذوو الشهيد من جانبهم عن فخرهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف وفي سبيل آداء واجبه، سائلين الله تعالى أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره .