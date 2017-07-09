أمير عسير يستقبل مدير عام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير اليوم في مكتبه بالإمارة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير علي بن صالح الشمراني , يرافقه عدد من أعضاء الهيئة .

وفي بداية الاستقبال رحب سمو أمير منطقة عسير بالجميع، منوهاً بجهود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودورها الرائد في خدمة المجتمع، مبرزاً سموه الأعمال الخيّرة التي يقوم بها فرع الهيئة بالمنطقة.

كما دشن سموه خلال اللقاء القافلة الدعوية لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير والتي تتنقل في عدد من المواقع السياحية بالمنطقة لتقديم مواد توعوية وتوجيهية تعرض على شاشات عملاقة بتقنية عالية الجودة , بالإضافة لوجود مصليات متنقلة فيها مجهزة بالكامل .

من جانبه قدّم مدير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعسير شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على حسن الاستقبال، والاستماع إلى توجيهاته السديدة، راجياً من الله تعالى التوفيق والسداد.