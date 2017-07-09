 فيديو .. 5 قتلى جدد لميليشيات حزب الله في سوريا بينهم طفل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 شوّال 1438 هجريا, الموافق 9 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

فيديو .. 5 قتلى جدد لميليشيات حزب الله في سوريا بينهم طفل أمير عسير يستقبل مدير عام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مجلة أمريكية : أمير قطر تحت حماية قوات إيرانية خاصة جموع المصلين تشيع شهيد الواجب الجندي أول مديني  المحكمة الجنائية الدولية تنفي مزاعم وسائل إعلام قطرية عن المقاطعة “قضية فيراتي”.. تكشف مزيداً من فساد قطر رياضياً مجاميع نسائية حوثية تعتدي على أمهات المختطفين بصنعاء الكشافة تقيم حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك الإشراف الاجتماعي بحائل يعايد منسوباته الكلية التقنية بصامطة تبدأ استقبال طلبات القبول للعام الدراسي الجديد مقذوفات حوثية تستهدف العارضة دون إصابات لماذا نتفلسف؟ حلقة نقاش بأدبي جدة

فيديو .. 5 قتلى جدد لميليشيات حزب الله في سوريا بينهم طفل

فيديو .. 5 قتلى جدد لميليشيات حزب الله في سوريا بينهم طفل
المناطق - وكالات

برز تجنيد الأطفال في الحروب بشكل كبير في الحرب السورية، من تنظيم داعش إلى ميليشيات حزب الله.
وحسب ما أعلنت مواقع إلكترونية تابعة للميليشيات اللبنانية، فقد قتل خمسة شبان في معارك في سوريا، البارز في هؤلاء القتلى طفل صغير بعمر السادسة عشرة عاماً.
سقط الطفل المجند مهدي حسان أبو حمدان في معارك البادية ضد فصائل معارضة.
وعرضت صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي صورة مع تسجيل صوتي له، فيما ظهر والد مهدي وهو عضو في حزب الله أيضا في فيديو خلال دفن ابنه.
وهي ليست المرة الأولى التي يقتل فيها لحزب الله أطفال يشاركون في الحرب السورية.

وتعتبر منظمات دولية وأممية إشراك الأطفال في المعارك جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي.
وحظرت اليونيسيف تجنيد الأطفال واستعمالهم في الحروب، وعرفت المحكمة الجنائية الدولية تجنيد الأطفال بوصفه جريمة حرب.
واعتبر قانون حقوق الإنسان سن الثامنة عشرة الحد القانوني الأدنى للعمر بالنسبة للتجنيد ولاستخدام الأطفال في الأعمال الحربية.

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>