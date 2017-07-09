اعلاميو الباحة يزورن محافظة بني حسن ويقدموا واجب العزاء في الشهيد الزهراني

استقبل محافظ بني حسن بالباحة محمد بن معيض الفايز وفد إعلاميو منطقة الباحة ومدير عام التطوير السياحي بالإماره محمد لافي الذي يزور المحافظات في خطة مسبقة للزياره .

و تم استقبالهم في خيمة الضيافة بمنتزه الامير مشاري وفي بداية اللقاء رحب الفايز بالوفد الإعلامي مبيناً أنه الشريك الحقيقي والأساسي لإنجاح الجهود التي سخرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده في ظل التوجيهات السديده من قبل سمو أمير المنطقة والمتابعة الدقيقة من وكيل الإماره في تذليل كافة الإمكانات لإعلاميو المنطقة .

وثمن محافظ بني حسن الدور الكبير الذي يقوم به الإعلاميون في خدمة المنطقة وزوارها.

بعدها توجه الوفد الاعلامي الى منتزه جدر الذي يُعد أحد أهم المنتزهات في الباحة نظراً لموقعه وسط المحافظة وقربه من منتزه الامير مشاري ومن سد العامر ويحتضن في جنباته بئر القلت الشهير وشلالات خيره .

واطلعوا على الخطط المستقبلية لتطوير المنتزه وشاهدوا الممشى الذي يعبر بين الغابات الكثيفة كما استمعوا الى موجز من المحافظ عن فعاليات الرالي الذي سيقام الأيام القادمة بإذن الله .

وفي ختام الجولة قدّم محافظ بني حسن الاستاذ محمد بن معيض الفايز شكره لسمو أمير منطقة الباحة على توجيهه بتسخير كافة الامكانات لراحة زوار المنطقة وتقديم العديد من الفعاليات التي تخدم وتلبي كافة شرائح المجتمع مشيرا بأن الفعاليات تحظى بمتابعة وإشراف مباشر من وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور حامد بن مالح الشمري مثمنا للاعلامين جهودهم في خدمة المنطقة وتسليط الاضواء على ما تشهده من تحول وتنمية في كافة المجالات ودور وسائل الاعلام ومواقع التواصل الحديثة في جذب الزوار والمستثمرين للمنطقة .

من جهة ثانية توجه اعلاميو الباحة الى منزل الشهيد البطل الرقيب عادل رجب الزهراني والذي استشهد وهو يذود وزملائه عن هذه البلاد الطاهرة وقاموا بتقديم واجب العزاء مشيدين بالدور البطولي للشهيد الزهراني والذي استُشهد وهو يدافع عن دينه ومليكه ووطنه.

وشكر ذوي الشهيد الزهراني وأشقاؤه اعلاميو الباحة على هذه التعزية، معربين عن فخرهم باستشهاده وهو يدافع عن تراب هذا الوطن الغالي.