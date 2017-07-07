ماليزيا تعلن ضم مدينة “بوتراجايا” الساحرة للمقر الدائم لمركز الملك سلمان للسلام العالمي

أعلن رئيس وزراء ماليزيا نجيب تون عبد الرازق أن مدينة “بوتراجايا” السياحية الساحرة، ستضم المقر الدائم لمركز الملك سلمان للسلام العالمي.

ومن المنتظر أن يتم بناء المركز بالمدينة، التي يقول عنها الماليزيون إنها “مدينة في حديقة”، على مساحة 16 هكتارا أي نحو 160,000 متر مربع.

وذكر موقع “أسترو أواني” الأحد (09 يوليو 2017)، أن رئيس الوزراء الماليزي كشف عن تحديد مدينة “بوتراجايا”، الواقعة جنوب كوالالامبور، مساء أمس، عقب مباحثات بين حكومته وعدد من مساعدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ونقل الموقع عن نجيب قوله “إن قرار بناء مركز الملك سلمان للسلام العالمي في مدينة بوتراجايا يعكس الأهمية الخاصة لهذا المركز ومن المنتظر أن يأتي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لزيارة ماليزيا؛ لكي نشهد معًا انطلاق أعمال المركز”.

وأبدى نجيب امتنانه الشديد للملك سلمان بن عبد العزيز لاختيارة ماليزيا لتكون هي المقر الدائم للمركز.

ويعمل مركز الملك سلمان للسلام الدولي حاليًا من مدينة كوالالامبور ولكن المملكة أمهلت الحكومة الماليزية عامين لكي تقوم ببناء مبنى جديد له، فيما قرر الملك سلمان بناءه بنفسه وذلك ضمن جهوده الرامية للقضاء على تأثير التطرف والأنشطة الإرهابية وتعزيز السلام الدولي.