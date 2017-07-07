 حرس الحدود بالمناطق الجنوبية يحبط تهريب نصف طن من مادة الحشيش | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 شوّال 1438 هجريا, الموافق 9 يوليو 2017 ميلاديا

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حرس الحدود بالمناطق الجنوبية يحبط تهريب نصف طن من مادة الحشيش

المناطق - الرياض

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد ساهر الحربي بأنه استمراراً لتنفيذ رجال حرس الحدود لمهامهم في رصد الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة فقد تمكن رجال حرس الحدود بالمناطق الجنوبية “جازان ،نجران ،عسير” بتوفيق الله خلال الفترة  ٧- ١٤ /١٠/ ١٤٣٨هـ من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات من مادة الحشيش والحبوب المخدرة.
وتم ضبط عدة أشخاص أثناء محاولتهم تهريب هذه الكمية للمملكة عبر الأراضي اليمنية بغرض بث هذه السموم للنيل من أبناء المملكة ولمقتضيات الموقف فقد تم التعامل معهم بكل حزم وقوة مما أسفر عنه القبض على عدد “14” شخصاً من الجنسية الأثيوبية و”5″ أشخاص يمنيي الجنسية.
وكان مجموع ما تم ضبطه بحوزتهم “٥٤٣” كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، و “٦٣٢٦٠” قرص أمفيتامين مخدر “كبتاجون”.
كما تم في حينه المباشرة في استكمال كافة الإجراءات الأمنية حيال الأشخاص و المضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى.
وأكد العقيد الحربي بأن رجال حرس الحدود سيتصدون بعون الله وتوفيقه لكافة محاولات التهريب عبر الحدود، وأنهم يعملون بعزيمة عالية‏ في كافة الظروف والأحوال لحماية حدود الوطن من كل ما يستهدف أمنه واستقراره ومقدراته.
وسيبقون السد المنيع لحماية الوطن من هذه الآفة التي تستهدف النيل من أبناءه بالرغم من تكرار محاولات التهريب وتعدد أساليبه والله ولي التوفيق .

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