 وزارة العمل تبحث عن راعي أغنام ظهر بوضع مأساوي في مقطع فيديو | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 شوّال 1438 هجريا, الموافق 9 يوليو 2017 ميلاديا

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وزارة العمل تبحث عن راعي أغنام ظهر بوضع مأساوي في مقطع فيديو

المناطق ـ الرياض

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، أنها تبحث عن معلومات تقود لراعي أغنام يعمل في ظروف سيئة كان قد ظهر في مقطع فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، الأستاذ “خالد أبا الخيل”، إن “الوزارة تسعى للوصول إلى الراعي الذي ظهر في مقطع الفيديو للوقوف على حالته، بعد أن صرح أنه ينام في العراء، ويعيش في ظروف سيئة، ولم يتسلّم راتبه منذ 3 أشهر”.
وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا المقطع المذكور أمس السبت، وطالبوا الوزارة، بـ”التدخل لإنقاذ الراعي الذي يعيش وضعاً إنسانياً سيئاً”.

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