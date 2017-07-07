 نائب إيراني: إرسال الحجاج إلى مكة ليس أكيداً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 شوّال 1438 هجريا, الموافق 9 يوليو 2017 ميلاديا

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نائب إيراني: إرسال الحجاج إلى مكة ليس أكيداً

نائب إيراني: إرسال الحجاج إلى مكة ليس أكيداً
المناطق ـ الرياض

قال نائب رئيس لجنة المادة 90 في مجلس الشوري الإسلامي “محمد رضا أمير حسنخاني” انه : “طالما غير واثقين من توفير الأمن والاحترام الكامل للحجاج الإيرانيين فإن إرسال الحجاج إلي مكة المكرمة سوف لن يتم وإن عملية الإرسال ستتم بعد الحصول علي التطمينات اللازمة” حسب قوله.
وفي تصريح له اليوم الأحد، لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية،  أشار أمير حسنخاني إلى اجتماع لجنة المادة “90” مع المسؤولين في منظمة الحج والزيارة وقال إن قضية توفير الأمن والاحترام للحجاج الإيرانيين هي من المواضيع التي تهم المسؤولين المعنيين مشيراً إلي التقرير الذي قدمه هؤلاء حول المفاوضات التي أجروها مع الجانب السعودي في هذا المجال.
وأضاف: وفقاً للتقرير الذي تم تقديمه فإن من الضروري علي السعودية أن تقدم الضمانات الكاملة لتوفير الأمن والاحترام للحجاج الإيرانيين للمسؤولين مشيراً إلي أن إيران علي استعداد لإرسال الحجاج لكن المفاوضات في هذا المجال مستمرة.
ولفت إلي أنه “في حال لم نحصل علي التطمينات الكاملة لتوفير الأمن والاحترام للحجاج الإيرانيين في مكة المكرمة فإن عملية إرسال الحجاج لن تتم” وفقا لمزاعمه.
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