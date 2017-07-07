محافظ الخرج يستقبل مديري القطاعات الأمنية

استقبل سعادة محافظ الخرج المكلف الأستاذ / مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه بالمحافظة اليوم الاحد الموافق ١٤٣٨/١٠/١٥هـ سعادة مدير إدارة الدفاع المدني العقيد / خالد السعيس ومدير شرطة الخرج العقيد / منيف العتيبي ومساعد مدير إدارة الدفاع المدني المقدم / بدر العاصمي ومساعد قائد الدوريات الأمنية المقدم / وليد الداعج

وفي بداية الاستقبال رحب سعادة المحافظ بالجميع متمنياً لهم التوفيق بعد ذلك قدم مدراء الإدارات الأمنية التهنئة بعيد الفطر المبارك ، كما بادلهم سعادة المحافظ التهنئة سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلد المباركة أمنها وأمانها واستقرارها وسائر بلاد المسلمين .