 محافظ الخرج يستقبل مديري القطاعات الأمنية | صحيفة المناطق الإلكترونية
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محافظ الخرج يستقبل مديري القطاعات الأمنية

محافظ الخرج يستقبل مديري القطاعات الأمنية
المناطق - الخرج - أشرف العصيمي

استقبل سعادة محافظ الخرج المكلف الأستاذ / مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه بالمحافظة اليوم الاحد الموافق ١٤٣٨/١٠/١٥هـ سعادة مدير إدارة الدفاع المدني العقيد / خالد السعيس ومدير شرطة الخرج العقيد / منيف العتيبي ومساعد مدير إدارة الدفاع المدني المقدم / بدر العاصمي ومساعد قائد الدوريات الأمنية المقدم / وليد الداعج
وفي بداية الاستقبال رحب سعادة المحافظ بالجميع متمنياً لهم التوفيق بعد ذلك قدم مدراء الإدارات الأمنية التهنئة بعيد الفطر المبارك ، كما بادلهم سعادة المحافظ التهنئة سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلد المباركة أمنها وأمانها واستقرارها وسائر بلاد المسلمين .

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