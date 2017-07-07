 إصابة مواطن إثر سقوط شظايا مقذوفات حوثية بمحافظة العارضة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 شوّال 1438 هجريا, الموافق 9 يوليو 2017 ميلاديا

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إصابة مواطن إثر سقوط شظايا مقذوفات حوثية بمحافظة العارضة

إصابة مواطن إثر سقوط شظايا مقذوفات حوثية بمحافظة العارضة
واس - الطوال

أوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى بن عبدالله القحطاني, بأن فرق الدفاع المدني باشرت مساء اليوم بلاغاً عن سقوط شظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه محافظة العارضة , مما نتج عنه إصابة مواطن , وتضرر مركبتين.
وبين المقدم القحطاني أن الجهات المعنية باشرت نقل المصاب إلى المستشفي , وتنفذ أعمال وتدابير الدفاع المدني المعتمدة في مثل هذه الحالات.

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