 مصر: الدول الأربع عازمة على تغيير سياسات قطر الإرهابية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 شوّال 1438 هجريا, الموافق 9 يوليو 2017 ميلاديا

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مصر: الدول الأربع عازمة على تغيير سياسات قطر الإرهابية

مصر: الدول الأربع عازمة على تغيير سياسات قطر الإرهابية
المناطق - وكالات

أكد وزير خارجية مصر، سامح شكري، الأحد، أن الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب عازمة على تغيير السياسة القطرية الداعمة للإرهاب. وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبو زيد، أن وزير الخارجية سامح شكري تلقي اتصالا هاتفيا، الأحد، من الممثلة العليا للسياسة الأمنية والخارجية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن الاتصال تناول آخر تطورات الأزمة القطرية، حيث أكد شكري عزم كل من مصر والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة على تغيير السياسات القطرية التي تقف خلف زعزعة الاستقرار الإقليمي من خلال دعم وتمويل وإيواء التنظيمات الإرهابية.

وأعربت موغيريني عن تضامن الاتحاد الأوروبي مع مصر في الحرب ضد الإرهاب، مشيدة بالرؤية المصرية الشاملة التي تدعو لمحاصرة ظاهرة الإرهاب من جميع الجوانب الفكرية والمالية والتنظيمية. وقال إن شكري وموغيريني استعرضا في اتصالهما التحضير لاجتماع مجلس المشاركة بين مصر و الاتحاد الأوروبي الذي ينعقد أواخر الشهر الجاري، حرصا من الجانبين على إعطاء دفعة قوية للعلاقات المصرية الأوروبية خلال المرحلة المقبلة. وحرصت موغيريني خلال الاتصال على تقديم التعازي في ضحايا حادث رفح الإرهابي.

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