باحث إماراتي: اتجاه النظام القطري لتجنيس بعض المقيمين يعكس عدم ثقته بأبناء البلد

قال الباحث والكاتب الإماراتي سلطان العميمي، إن أكبر المتضررين من نتائج خروج قطر من مجلس التعاون الخليجي هو الشعب القطري.

وأضاف في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي بموقع تويتر: “من أكبر المتضررين من نتائج خروج قطر عن منظومة مجلس التعاون الخليجي وانتهاجها سياسة غريبة في دعم الحركات الثورية والإرهابية هو الشعب القطري”.

وأشار العميمي إلى أن “الأخبار التي تصل إلى مسامعنا تقول إن عدداً غير قليل من أهل قطر غادروا لأوروبا وبدأوا البحث عن عقارات نظراً لقلقهم من الواقع الحالي ببلدهم”.

وتابع: “حالة الطوارئ في قطر ارتفعت إلى 100%. والناس في قطر باتوا خائفين من التواصل مع أهلهم في السعودية والإمارات، خاصة بعد القبض على بعض من تواصلوا”.

وأردف: “اتجاه النظام القطري حالياً لتجنيس بعض المقيمين بقطر، يعكس عدم ثقته في أبناء البلد، ونسبته هؤلاء المجنسين إلى بعض القبائل أثار استياءها من ذلك”.

من جانب آخر، قال العميمي إن “صحافة إيران باتت تدافع عن النظام القطري وسط تأييد من تجار إيران -الرابح الأكبر- الذين أصبحوا يتمنون ألا تنتهي الأزمة في قطر حتى يزداد ربحهم”.

وأضاف: “عناصر الحرس الثوري الإيراني أصبحت تدخل قطر مع السفن والطائرات المدنية الإيرانية باللباس المدني. أعان الله أهل قطر على سياسة النظام القطري”.