دراسة: عليكم بتناول الخضروات .. يقي من السرطان

يغفل الكثير من الناس إضافة الخضار إلى نظامهم الغذائي ربما لعدم معرفتهم بفوائدها أو عدم الاعتياد على أكل الأغذية الصحية مثل الخضار، لكن من الأهمية اضافة الخضار إلى النظام الغذائي، حيث أن فوائد الخضار رائعة للجسم وتحافظ على الصحة وتحمي الجسم من الأمراض.

وأكدت دراسة امريكية حديثة ان تناول الفلاحين بمصر لاعتمادهم على تشكيل وتنوع الخضار يقيهم من السرطان وامراض اخرى وايضا:

وأغلب الخضروات تحتوي على كميات ضئيلة لا تذكر من الدهون والسعرات الحرارية. والخضار لا يحتوي على الكولسترول.

والخضار مصدر رائع للعديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم مثل البوتاسيوم والماغنيسيوم والفولات وفيتامين أ و فيتامين ج.

وتحتوي الخضروات على كميات كبيرة من الألياف التي لها دور هام في تنظيم الهضم، علاوة على على كميات رائعة من مضادات الأكسدة التي تقي من الأمراض.