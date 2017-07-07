 بعد تغيير اسم فرع الشركة إلى “تميم المجد” .. فودافون العالمية تقرر معاقبة قطر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 شوّال 1438 هجريا, الموافق 10 يوليو 2017 ميلاديا

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بعد تغيير اسم فرع الشركة إلى “تميم المجد” .. فودافون العالمية تقرر معاقبة قطر

بعد تغيير اسم فرع الشركة إلى “تميم المجد” .. فودافون العالمية تقرر معاقبة قطر
المناطق - وكالات

أجبر الغضب العربى شركة فودافون قطر على غلق صفحتها على فيس بوك، بعد تغيير اسم الشركة لتميم المجد، فى إشارة إلى إعلان دعمها لنظام تميم الذى يدعم الإرهاب والإرهابيين، قائلة: “لا فخر أكبر من أن تحمل شبكتنا اسم صاحب الأمير تميم”.

رواد تويتر دشنوا حملة لمقاطعة الشركة فى أنحاء الدول العربية خاصة مصر، من خلال هاشتاج “قاطعو فودافون داعمة الإرهاب”، طالبوا فيه نقل خطوطهم للشبكات المنافسة لتتعرض الشركة لخسائر فادحة، خاصة بعد هجوم العناصر الإرهابية على أحد تمركزات القوات المصرية جنوب رفح، وانفجار عربات مفخخة نتج عنها استشهاد وإصابة 26 فردًا من أبطال القوات المسلحة.

إلى ذلك، عاقبت فودافون العالمية للاتصالات، قطر، واتخذت مجموعة من القرارات اتجاع إدارة فودافون قطر بعد تغيير اسمها إلى “تميم المجد” في إشارة لدعم أمير البلاد.

وصرحت مصادر من داخل الشركة العالمية إلى أنها تراقب الوضع عن كثب وأنها اتخذت قرارا بتغيير الإدارة التنفيذية بالكامل أو حتى الانسحاب منها بالكامل.

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