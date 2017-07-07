 لدعمها داعش والقاعدة .. أنبار العراق يقاضون قطر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 شوّال 1438 هجريا, الموافق 10 يوليو 2017 ميلاديا

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لدعمها داعش والقاعدة .. أنبار العراق يقاضون قطر

لدعمها داعش والقاعدة .. أنبار العراق يقاضون قطر
المناطق - وكالات

توعد عضو مجلس عشائر الأنبار في بلاد الرافدين الشيخ سعد عبد الله الفهداوي، قطر، بعد الأخبار التي أذيعت وتتضمن دعم دولة قطر للإرهاب في بلاد الرافدين وبقية الدول الأخرى التي تعاني من وجود داعش والقاعدة.

وقال الفهداوي في حديث لـوسائل إعلام عراقية، إنه مع ثبوت علاقة قطر بدعم الجماعات التكفيرية في بلاد الرافدين، سيرفع دعاوى قضائية وتعويضية دولية ومحلية ضد قطر.

وأكد الفهداوي أن قسما من المحامين العراقيين تطوعوا لرفع هذه الدعاوى، مطالباً المواطنين المتضررين إلى إقامة دعاوى مماثلة على الدول التي تسببت بضررهم لغرض تعويضهم.

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