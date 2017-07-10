الأحمر: مخطط للانقلابين لإنشاء ‏جيش طائفي في اليمن يدين بالولاء لإيران

أكد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر، أن الحاجة ملحة لإيجاد تكتل سياسي عريض من كل الأحزاب السياسية والقوى الوطنية، لتكون سنداً ومعيناً للحكومة الشرعية والجيش الوطني لتحقيق التنسيق والتكامل لاستكمال تحرير ما تبقى من أرض الوطن من قبضة الانقلابين والشروع في بناء الدولة.

وطالب خلال لقائه أخيراً بمحافظة مأرب، رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام وكيل المحافظة عبد الواحد علي القبلي نمران، المؤتمر الشعبي العام وقياداته وكوادره الوطنية في كل محافظات اليمن، بالقيام بالدور المطلوب في دعم الشرعية ومساندة الجيش الوطني ومواجهة الانقلاب.

وحث أحرار المؤتمر الشعبي العام من القيادات والقواعد في مختلف المحافظات على التصدي للانقلاب وميليشياته التي صادرت مؤسسات الدولة، بما في ذلك السياسية والعسكرية لصالح ما يسمى باللجان الشعبية، في حين تم إقصاء وتهميش كل قيادات وكوادر المؤتمر الوطنية وغيرها من الكوادر الوطنية، مؤكداً أن إيران وعملاءها يستهدفون المؤتمر الشعبي العام كاستهدافهم مقاصد ثورتَي سبتمبر وأكتوبر وهوية اليمن العربية الأصيلة.

وحذّر نائب الرئيس اليمني من مخطط للانقلابين لإنشاء ‏جيش طائفي في اليمن يدين بالولاء لإيران ويفقد هويته الوطنية والقومية، مبرزاً مخاطر الانقلابيين ومساعيهم الخبيثة في استهدافهم للهوية اليمنية وطمس معالم اليمن العسكرية والثقافية، واستيراد أفكار ‏ومفاهيم إيران لغرسها في عقول الأجيال.