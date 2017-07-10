 تزامنا مع الأجواء الحارة .. نصائح بشرب 12 كوب مياه وتناول الخس يومياً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 شوّال 1438 هجريا, الموافق 10 يوليو 2017 ميلاديا

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تزامنا مع الأجواء الحارة .. نصائح بشرب 12 كوب مياه وتناول الخس يومياً

تزامنا مع الأجواء الحارة .. نصائح بشرب 12 كوب مياه وتناول الخس يومياً
المناطق - الرياض

فيما تنخفض درجات الحرارة بمعدل درجتين مئويتين في 3 مناطق تشمل مكة المكرمة والرياض والمدينة المنورة ومحافظة جدة، تسجل المنطقة الشرقية اليوم 47 درجة مئوية، إذ تستمر الأجواء الحارة والشديدة الحرارة على شمال شرق وشرق المملكة.

ونصح استشاري الأطفال بصحة جدة الدكتور نصرالدين الشريف بتناول ما لا يقل عن 12 كوباً من المياه يوميا، لتعويض ما يفقده الجسم عبر التعرق عند التعرض للحرارة العالية، داعيا إلى الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه، خصوصا الخس لقدرته على ترطيب الجسم، إذ يحتوي على العناصر الغذائية اللازمة، مثل الفيتامينات والنحاس والمنجنيز، وبه مواد تساعد على تنظيم ضغط الدم، بالإضافة إلى وجود ثلاثة مضادات للأكسدة تزيد من كفاءة الجهاز المناعي.

وفي جانب الفواكه ينصح بالبرتقال والبطيخ والتفاح وعصير الليمون، وعدم الإكثار من تناول الآيسكريم، خصوصا الأطفال تفاديا لتعرضهم لالتهابات الحلق واللوزتين.

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