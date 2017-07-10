الذهب عند أدنى مستوى في 4 أشهر

هبط الذهب إلى أدنى مستوى في نحو أربعة أشهر بعد بيانات للوظائف في الولايات المتحدة جاءت أفضل من التوقعات؛ ما زاد احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية وأدى إلى ارتفاع الدولار.

وانخفض السعر الفوري للذهب 1.2 % إلى 1209.90 دولار للأوقية، بعدما لامس 1207.15 دولار للأوقية في وقت سابق، وهو أدنى مستوى منذ 15 مارس الماضي.

وفقد المعدن نحو 2.5 % هذا الأسبوع ليتحرك باتجاه أكبر انخفاض أسبوعي له منذ الأسبوع المنتهي في الخامس من مايو الماضي.

وهبطت عقود الذهب الأمريكية تسليم أغسطس القادم 1.1% في التسوية إلى 1209.70 دولار للأوقية.

وخسر المعدن الأصفر نحو 6% منذ أن لامس أعلى مستوى في سبعة أشهر في السادس من يونيو الماضي عند 1295.97 دولار للأوقية.