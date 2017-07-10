 الذهب عند أدنى مستوى في 4 أشهر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 شوّال 1438 هجريا, الموافق 10 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الانقلاب ينهار.. الحوثيون يصفُّون مقاتليهم في عمليات إعدام جماعية ملاحقة مجهول رشق 4 سيدات بـ”الأسيد” في حوادث متفرقة بجدة احتجاجاً على حملات أردوغان.. مئات الآلاف يحتشدون في أكبر مظاهرة بتركيا تحركات للمخلوع وأنصاره لمواجهة جماعة الحوثي الذهب عند أدنى مستوى في 4 أشهر تزامنا مع الأجواء الحارة .. نصائح بشرب 12 كوب مياه وتناول الخس يومياً الأحمر: مخطط للانقلابين لإنشاء ‏جيش طائفي في اليمن يدين بالولاء لإيران وظائف إدارية وطبية وفنية وهندسية بمستشفى الملك فهد للقوات المسلحة السعودية تضاعف إمدادات الغاز وترفع حصة تشغيل المرافق 70 % لدعمها داعش والقاعدة .. أنبار العراق يقاضون قطر بعد تغيير اسم فرع الشركة إلى “تميم المجد” .. فودافون العالمية تقرر معاقبة قطر دراسة: عليكم بتناول الخضروات .. يقي من السرطان

الذهب عند أدنى مستوى في 4 أشهر

الذهب عند أدنى مستوى في 4 أشهر
المناطق - وكالات

هبط الذهب إلى أدنى مستوى في نحو أربعة أشهر بعد بيانات للوظائف في الولايات المتحدة جاءت أفضل من التوقعات؛ ما زاد احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية وأدى إلى ارتفاع الدولار.

وانخفض السعر الفوري للذهب 1.2 % إلى 1209.90 دولار للأوقية، بعدما لامس 1207.15 دولار للأوقية في وقت سابق، وهو أدنى مستوى منذ 15 مارس الماضي.

وفقد المعدن نحو 2.5 % هذا الأسبوع ليتحرك باتجاه أكبر انخفاض أسبوعي له منذ الأسبوع المنتهي في الخامس من مايو الماضي.

وهبطت عقود الذهب الأمريكية تسليم أغسطس القادم 1.1% في التسوية إلى 1209.70 دولار للأوقية.

وخسر المعدن الأصفر نحو 6% منذ أن لامس أعلى مستوى في سبعة أشهر في السادس من يونيو الماضي عند 1295.97 دولار للأوقية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>