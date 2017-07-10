الانقلاب ينهار.. الحوثيون يصفُّون مقاتليهم في عمليات إعدام جماعية

في تأكيد جديد على الانهيارات التي تضرب صفوف الانقلابيين، أفصح رئيس الأركان اليمني محمد علي المقدشي، أن الحوثيين نفذوا عمليات إعدام جماعية بحق عناصرهم الفارين من جبهات القتال في مأرب، بحسب ما بثته قناة «العربية» أمس.

وأكد المقدشي أن الفارين من مواقعهم في مديرية المخدرة بمنطقة صرواح أدركوا أنهم يقاتلون في معركة خاسرة، وتوعد بمحاكمة قيادات الحوثي على هذه الجرائم. وجاءت تصريحات المقدشي أمس الأول، خلال تفقده مواقع الجيش في محيط جبل مرثد شمال غرب صرواح.

يذكر أن وسائل إعلام يمنية ونشطاء في تعز، كشفوا من قبل عن تصفيات جسدية لمقاتلين حوثيين فارين من جبهات القتال، بينهم أطفال تعرضوا للقتل أثناء محاولتهم الهروب من المعارك.