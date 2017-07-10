إفريقيا تصعد ضد قطر لمخاوف أمنية واقتصادية

ألقت مقاطعة دول عربية وخليجية، أبرزها مصر، والسعودية، والإمارات، والبحرين، للنظام القطري، على خلفية اتهام الأخير بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة، بظلالها على الساحة الإفريقية التي شهدت بدورها مواقف متباينة لدولها من الأزمة، راوحت بين تأييد المقاطعة، والحياد والانحياز لقطر، الأمر الذي يثير تساؤلا حول دوافع تلك المواقف، في ضوء ما تشهده القارة من تنافسات خليجية وعربية على حيازة النفوذ الاقتصادي والأمني.

وعلى صعيد المواقف المؤيدة للمقاطعة، وفقا لتقرير أحمد عسكر باحث مساعد بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية قامت موريتانيا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، واتبعتها حكومة شرق ليبيا، وموريشيوس، وجزر القمر، في حين استدعت تشاد سفيرها من الدوحة للتشاور.

وفي السياق نفسه، استدعت أيضا السنغال مبعوثها من الدوحة، وأعلنت عن تضامنها الفعلي مع السعودية، وهو الأمر نفسه التي قامت به النيجر. فيما اكتفت الجابون باستنكار أفعال قطر، وأعلنت جيبوتي تخفيض تمثيلها الدبلوماسي مع الدوحة، تضامنًا مع التحالف العربي لمكافحة الإرهاب.

أما المواقف الإفريقية المحايدة التي دعت لاحتوائها الأزمة، فقد وقفت دول، كتونس، والجزائر، والسودان الشمالي، وإثيوبيا، والصومال، ومالي، على مبدأ الحياد، ودعت تلك الدول طرفي الأزمة إلى ضرورة حلها عن طريق الحوار، وعرضت الوساطة لحلها، في الوقت الذي أعلنت فيه منظمة الاتحاد الإفريقي، على لسان رئيس دورتها الحالية، الرئيس الغيني ألفا كوندي، الاستعداد للقيام بدور الوساطة، والعمل الجاد من أجل إيجاد حل سلمي وسريع للأزمة بين الدول الخليجية.