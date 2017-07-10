ضبط 400 ألف علبة تبغ متهربة من الضريبة الانتقائية

بلغت كميات التبغ المضبوطة منذ بدء تطبيق الضريبة الانتقائية، 400 ألف علبة سجائر في مناطق المملكة.

وقالت مصادر مطلعة إن الفرق الميدانية التابعة الهيئة العامة للزكاة والدخل بالتعاون مع فرق أخرى تابعة لعدة جهات رسمية ضبطت 400 ألف علبة منذ تطبيق الضريبة الانتقائية، مشيرة إلى إثبات هذه المخالفات بموجب محاضر ضبط تثبت واقعة المخالفة ونوعها وتهربها من ضريبة السلع الانتقائية.

وأوضحت المصادر أن العقوبات التي تفرض على هذه المخالفات حسب النظام لا تقل عن قيمة الضريبة ولا تزيد عن ثلاثة أمثال قيمة السلع المضبوطة.

وأشارت المصادر إلى أن الهيئة راعت توزيع هذه الفرق من حيث العدد حسب المنطقة جغرافيا واقتصاديا، مبينة أن الفرق الميدانية تعمل طوال أيام الأسبوع لمدة 24 ساعة في اليوم وذلك لضبط المخالفات المتعلقة بالتهرب الضريبي بعد تطبيق الضريبة على السلع الانتقائية.