 الخطوط الكويتية تعلن السماح بالاجهزة الإلكترونية على متن رحلاتها الى أمريكا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 شوّال 1438 هجريا, الموافق 10 يوليو 2017 ميلاديا

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الخطوط الكويتية تعلن السماح بالاجهزة الإلكترونية على متن رحلاتها الى أمريكا

الخطوط الكويتية تعلن السماح بالاجهزة الإلكترونية على متن رحلاتها الى أمريكا
المناطق - وكالات

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية الأحد حصولها على موافقة إدارة أمن النقل الأميركية من أجل السماح لمسافريها مجدداً بحمل الأجهزة الإلكترونية الشخصية على متن رحلاتها المتوجهة من الكويت إلى الولايات المتحدة. وأوضحت الشركة في بيان أنه “يمكن لجميع المسافرين على متن طائرات (الكويتية) من مطار الكويت الدولي” إلى الولايات المتحدة “حمل أجهزتهم الالكترونية الشخصية”. وقالت شركة الخطوط الجوية الكويتية إنّها “حصلت على هذه الموافقة بعد أن قام مسؤولون أمريكيون بمراجعة الاجراءات الأمنية المطبقة على رحلات الشركة”.
في 21 آذار/مارس، أعلنت واشنطن حظراً على إدخال أجهزة الكمبيوتر المحمول وغيرها من الأجهزة الإلكترونية باستثناء الهواتف المحمولة الى مقصورة ركاب الطائرات التي تُسيّر رحلات مباشرة الى الولايات المتحدة من 10 مطارات في تركيا والاردن ومصر والسعودية والكويت وقطر والامارات والمغرب.
وفرضت السلطات الأميركية الحظر بعد أن تلقّت أجهزة الاستخبارات معلومات تفيد بأن تنظيم داعش يخطط لوضع قنبلة في جهاز إلكتروني.

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