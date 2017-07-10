 ​بالفيديو.. كما يفعل اليهود.. جرافات الاحتلال الإيراني تهدم منزل أسرة أحوازية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 شوّال 1438 هجريا, الموافق 10 يوليو 2017 ميلاديا

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​بالفيديو.. كما يفعل اليهود.. جرافات الاحتلال الإيراني تهدم منزل أسرة أحوازية

​بالفيديو.. كما يفعل اليهود.. جرافات الاحتلال الإيراني تهدم منزل أسرة أحوازية
المناطق - الأحواز
أقدمت سلطات الاحتلال الفارسي لجمهورية الأحواز العربية المحتلة، على جريمة جديدة بحق العرب الأحوازيين بعد هدم بيت أسرة أحوازية في حي الجهاد “سادات”غربي الأحواز العاصمة صباح اليوم الأحد بحجة عدم حصول أصحاب البيت على ترخيص قانوني للبناء.
وقالت مصادر حركة النضال العربي لتحرير الأحواز “أحوازنا”: “إن عناصر من بلدية المنطقة السادسة في مدينة الأحواز العاصمة بمساندة العشرات من عناصر قوات الأمن قاموا بهدم منزل المواطنة الأحوازية “زهرا صاحب الساري”، وقاموا بضربها هي وأبنائها وأجبروهم على الخروج من البيت تحت تهديد السلاح.
وذكر شهود عيان لموقع “أحوازنا” أن قوات الاحتلال لم تسمح للعائلة بإخراج ممتلكاتها من البيت قبل هدمه الأمر الذي تسبب في إتلاف محتويات المنزل وطمرها تحت الأنقاض كما قام عدد من المستوطنين الفرس بنهب محتويات المنزل قبل هدمه.
و أكدت المصادر  أن حين عملية الهدم حدثت اشتباكات بين  المواطنين الأحوازيين وقوات الأمن تعرض فيها أحد المستوطنين يدعى “ذبيحي” أحد مسئولي البلدية إلى الضرب.
تجدر الإشارة إلى  أن سياسة هدم البيوت تعتبر جزءا من سياسة الاحتلال الفارسي الممنهجة الهادفة لتغيير التركيبة السكانية في الأحواز لصالح المستوطنين الفرس، بذرائع منها عدم امتلاك تراخيص بناء أو تنفيذ “مشاريع وطنية” في عملية هدم بيوت الأحوازيين.

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