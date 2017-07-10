 تعرض مواطنين اثنين لإطلاق نار من مصدر مجهول بالعوامية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 شوّال 1438 هجريا, الموافق 10 يوليو 2017 ميلاديا

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تعرض مواطنين اثنين لإطلاق نار من مصدر مجهول بالعوامية

تعرض مواطنين اثنين لإطلاق نار من مصدر مجهول بالعوامية
المناطق - واس

صرح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأن شرطة محافظة القطيف باشرت عصر يوم الأحد 15 / 10 / 1438هـ بلاغين من مستشفى القطيف المركزي عن إسعاف مواطنَين اثنين إثر تعرضهما لإطلاق نار من مصدر مجهول أثناء تواجدهما بالقرب من منزليهما ببلدة العوامية حيث اتضح أن أحدهم في العقد الخامس من عمره وتعرض لإطلاق نار عند الساعة الرابعة عصراً ، كما أصيب مواطن آخر في العقد الثالث من عمره بطلق ناري بكتفه الأيسر عند الخامسة عصراً وحالته الصحية مطمئنه ولله الحمد.

وقد باشر المختصون بشرطة محافظة القطيف إجراءات الضبط الجنائي لكلا الحادثين للكشف عن ملابساتهما وتحديد المتورطين فيها. والله ولي التوفيق.

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