بريطانيا: انتصار الموصل مهم ولكن يجب الحذر من الدواعش

أشاد وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون بالعراق الاحد لهزيمته تنظيم داعش في الموصل ، إلا أنه حذر من انه لا يزال يتعين بذل المزيد من الجهود للقضاء على الإرهابيين

وأعلن العراق في وقت سابق الانتصار في المعركة ضد التنظيم المتطرف في الموصل الواقعة شمال البلاد والتي تعد ثاني أكبر المدن العراقية.

واستمرت المعارك أشهرا وخلفت آلاف القتلى والجرحى وأدت إلى تشريد مليون عراقي.

وقال فالون في بيان “أهنئ رئيس الوزراء حيدر العبادي والقوات العراقية التي تقاتل على الأرض على شجاعتها العظيمة امام عدو متوحش”.

وأضاف أن “داعش لا يأبه مطلقا بحياة المدنيين الأبرياء، ويجب أن نرحب بهزيمته في مدينة اعتبرها التنظيم معقلا لما يسميه الخلافة”.

وقال إنه في إطار مشاركة بريطانيا في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد التنظيم فقد ضربت القوات البريطانية 750 هدفا في المعركة لتحرير الموصل من تنظيم داعش.

إلا أنه قال إنه “لا يزال يتعين القيام بالمزيد” في المدينة والمنطقة بشكل أوسع.

وأضاف “هذه المجموعة الهمجية لا تزال موجودة في غرب الفرات وسنحتاج إلى عمليات تطهير في الموصل والمناطق المحيطة بها بسبب تهديد العبوات الناسفة المصنعة يدويا”.

ويسيطر داعش على مناطق اخرى في العراق وفي سوريا التي تقاتل فيها قوات سوريا الديموقراطية لإخراج التنظيم من معقله في مدينة الرقة.