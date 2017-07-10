 “الحج” تمنع مؤسسات حجاج الداخل من إعلانات “VIP” وبرامج الخدمة الخاصة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 شوّال 1438 هجريا, الموافق 10 يوليو 2017 ميلاديا

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“الحج” تمنع مؤسسات حجاج الداخل من إعلانات “VIP” وبرامج الخدمة الخاصة

“الحج” تمنع مؤسسات حجاج الداخل من إعلانات “VIP” وبرامج الخدمة الخاصة
المناطق - الرياض

قررت وزارة الحج والعمرة منع مؤسسات حجاج الداخل من ترويج إعلانات “حج VIP”، وذلك حسب ما بيّنه دليل الإجراءات التنظيمية لمؤسسات حجاج الداخل الذي اعتمده وزير الحج محمد صالح بنتن مؤخراً.

ونص الدليل، وفقاً لصحيفة “عكاظ”، على أنه لا يحق للشركات الإعلان عن الخدمات التي ستقدمها إلا بعد الحصول على الرخصة الموسمية، مع ضرورة الابتعاد عن المبالغة في الإعلان، بما في ذلك الترويج لبرامج الخدمة الخاصة وخدمات الـ”VIP”، والصور الدالة عليها.

وأكد دليل الوزارة على منع عرض القنوات الفضائية في مخيمات الحجاج، باستثناء القنوات المحلية وقناة الإخبارية السعودية.

وشدد على أهمية إسكان حجاج برنامج الحج الميسر في يوم التروية وأيام التشريق في مبانٍ سكنية بالأحياء المحيطة بمشعر منى، مع تخصيص مساحة أربعة أمتار مربعة لكل حاج، وإلزام الشركات بجدول التفويج إلى الجمرات ونقلهم من مزدلفة إلى مقارّ إقامتهم.

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