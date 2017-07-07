إجراء أكثر من 3000 عملية جراحية في مستشفيات منطقة الرياض خلال رمضان وعيد الفطر

أجرت مستشفيات منطقة الرياض خلال شهر رمضان المبارك وأيام عيد الفطر 1368 عملية روتينية بمختلف أنواعها شملت الرجال والنساء والأطفال، إضافة إلى اجراء 1745 عملية طوارئ خلال نفس الفترة.

وبينت وزارة الصحة أن العمليات الجراحية شملت عمليات الباطنة وعمليات الجهاز العصبي وعمليات جراحة في الجمجمة والمخ والنخاع الشوكي، إضافة إلى عمليات جهاز الغدد الصماء، وعمليات الجهاز التنفسي، وعمليات الجهاز القلبي الوعائي، وعمليات لجهاز العظام وجهاز المسالك البولية، وعمليات الولادة القيصرية.