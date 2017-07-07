عوضت أسعار النفط بعض خسائرها اليوم بعد أن هبطت 3 % في الجلسة السابقة ولكن الأسواق مازالت تتعرض لضغوط من تزايد عدد منصات الحفر النفطية في الولايات المتحدة .
وارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام القياس الدولي برنت 37 سنتا بما يعادل 0.8 % لتصل إلى 47.08 دولارا عن آخر إغلاق لها.
وارتفعت أسعار تعاقدات خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتا بما يعادل 0.8 % لتصل إلى 44.60 دولارا للبرميل .
ارتفاع أسعار النفط بعد خسائرها في الجلسة السابقة
عوضت أسعار النفط بعض خسائرها اليوم بعد أن هبطت 3 % في الجلسة السابقة ولكن الأسواق مازالت تتعرض لضغوط من تزايد عدد منصات الحفر النفطية في الولايات المتحدة .
التعليقات (٠) اضف تعليق