ارتفاع أسعار النفط بعد خسائرها في الجلسة السابقة

عوضت أسعار النفط بعض خسائرها اليوم بعد أن هبطت 3 % في الجلسة السابقة ولكن الأسواق مازالت تتعرض لضغوط من تزايد عدد منصات الحفر النفطية في الولايات المتحدة .

وارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام القياس الدولي برنت 37 سنتا بما يعادل 0.8 % لتصل إلى 47.08 دولارا عن آخر إغلاق لها.

وارتفعت أسعار تعاقدات خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتا بما يعادل 0.8 % لتصل إلى 44.60 دولارا للبرميل .