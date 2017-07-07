 صدارة للكيميائيات تبدأ إنتاج البروبيلين جلايكول | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 شوّال 1438 هجريا, الموافق 10 يوليو 2017 ميلاديا

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صدارة للكيميائيات تبدأ إنتاج البروبيلين جلايكول

صدارة للكيميائيات تبدأ إنتاج البروبيلين جلايكول
المناطق - الرياض

: أعلنت شركة صدارة للكيميائيات “صدارة”، أكبر مجمع كيميائي متكامل في العالم تم بناؤه في مرحلة واحدة، عن بدء تشغيل مصنع البروبيلين جلايكول (propylene glycol). وهو مركب كيميائي عضوي يدخل في مجموعة واسعة ومتنوعة من التطبيقات الصناعية والاستهلاكية. ويستخدم البروبيلين جلايكول في صناعة الأغذية والمنكّهات ومنتجات التجميل والعطور والدهانات والطلاءات، كما تستخدم مشتقاته في تصنيع مواد كيميائية أخرى مثل أحادي وثنائي وثلاثي بروبيلين الجلايكول.

 

إلى ذلك أفاد الرئيس التنفيذي لشركة “صدارة” زياد اللبان أن الشركة قد شغلت معظم مصانعها البالغ عددها 26 مصنعاً والواقعة في مجمع الشركة بمدينة الجبيل الصناعية الثانية ، حيث يعد مصنع البروبيلين جلايكول المصنع رقم 22 الذي يتم تشغيله حتى الآن، وأضاف اللبان أن المصنع سينتج مواداً أولية تدخل في نطاق واسع من المنتجات الاستهلاكية التي سيتم تصنيعها محلياً في المملكة العربية السعودية، وهو ما سيسهم بدوره في خلق وظائف جديدة للسعوديين.

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