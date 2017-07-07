 2700 زائراً لأخدود نجران والقصر التاريخي خلال إجازة عيد الفطر المبارك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 شوّال 1438 هجريا, الموافق 10 يوليو 2017 ميلاديا

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2700 زائراً لأخدود نجران والقصر التاريخي خلال إجازة عيد الفطر المبارك

2700 زائراً لأخدود نجران والقصر التاريخي خلال إجازة عيد الفطر المبارك
المناطق - نجران
بلغ عدد زوار موقع الأخدود الأثري والقصر التاريخي في منطقة نجران 2700 زائراً خلال إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1438
وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة نجران صالح بن محمد آل مريح إن عدد زوار موقع الأخدود الأثري والقصر التاريخي في منطقة نجران بلغ 2700 زائراً خلال إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1438هـ،
وأبان ال مريح ً أن المواقع الأثرية والتاريخية والسياحية تشهد زيارات  في الاجازات والعطل الرسمية مشيرا بن تلك الزيارات تركزت على المواقع الأثرية والتاريخية والسياحية والأسواق الشعبية والتراثية
وأضاف ان من ابرز تلك المواقع موقع الأخدود الأثري الذي يحتوي على الرسومات والنقوش والأسوار الأثرية والقلعة ورحى الأخدود الشهير   وقصر الإمارة التاريخي وآبار حمى والعديد من القرى التراثية والمنتزهات
وقال ال مريح ان الزوار استمعوا إلى شرح مفصل  من الموظفين المكلفين بالعمل في تلك المواقع من فرع الهيئة العامة للسياحة والترات الوطني بالمنطقة

وأضاف ان ذلك ياتي بتوجيه ومتابعة من قبل سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وسمو أمير المنطقة رئيس مجلس التنمية السياحية وسمو نائبه ، مشيرا بأن المنطقة تحتضن العديد من الأماكن الاثرية والتاريخية والسياحية التي جعلتها وجهه سياحية مميزة للعديد من الزوار

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