 دراسة: تناول أدوية الحموضة خطر على حياتك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 شوّال 1438 هجريا, الموافق 10 يوليو 2017 ميلاديا

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دراسة: تناول أدوية الحموضة خطر على حياتك

دراسة: تناول أدوية الحموضة خطر على حياتك
المناطق - وكالات

حذّرت نتائج دراسة جديدة من تناول أدوية الحموضة وقرحة المعدة لفترة طويلة حيث تبين أن طول فترة الاستهلاك تزيد خطر الوفاة بنسبة 50 بالمائة خلال الأعوام الـ 5 التالية لتناولها.

ونبّه المشرف على الدراسة البروفيسور زياد العلي من جامعة واشنطن إلى أن معظم مستهلكي أدوية الحموضة يعتقدون أنها آمنة لمجرّد أنها متوفّرة دون وصفة طبية، وأن نسبة منهم يتناولونها لمدة عام كامل باستمرار!

وبحسب نتائج الدراسة التي نشرتها مجلة “بي إم جي” الطبية يتناول أدوية الحموضة ملايين من المستهلكين حول العالم، ويؤدي ذلك إلى وفاة الآلاف خلال السنوات التالية لتناولهم الدواء لفترة طويلة.

وأظهرت نتائج الدراسة أن استهلاك أدوية الحموضة والقرحة لفترة طويلة يرتبط بمجموعة من المشاكل الصحية مثل ترقق العظام والخرف وفشل الكلى.

وتبين أن علاجات الحموضة التي تتطلب وصفة طبية لها آثار جانبية خطيرة، فهي ترتبط بنزيف وسرطان المعدة. لكن أنواع علاجات الحموضة التي تصنف ضمن مجموعة PPI أقل خطراً مقارنة بمجموعة “H2 Blocker”.

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