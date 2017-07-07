 وظائف شاغرة لدى شركة صدارة للكيميائيات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 شوّال 1438 هجريا, الموافق 10 يوليو 2017 ميلاديا

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وظائف شاغرة لدى شركة صدارة للكيميائيات

المناطق - الرياض

أعلنت شركة صدارة للكيميائيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنيّة شاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس فأعلى، بعدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

1- كيميائي أول مغلفات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (العلوم الكيمياء، الكيمياء الصناعية)، أو أي مجال ذي صلة، ويفضل درجة الدكتوراه أو درجة الماجستير، مع وجود خبرة سابقة.

2- مهندس عمليات أتمتة: درجة البكالوريوس في (الكيميائية، الكهربائية، الهندسة الميكانيكية)، أو أي مجال ذي صلة، مع وجود خبرة سابقة.

3- مهندس تدوير معدات: درجة البكالوريوس في علوم الهندسة الميكانيكية، أو ما يعادلها، مع وجود خبرة سابقة.

4- مشغل وحدة التحكم: شهادة الدبلوم التقني في مجال ذي صلة، مع وجود خبرة سابقة.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 يوليو 2017م.

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