“الشورى”يرفض إدخال منهج التربية البدنية للبنات في المدارس والجامعات

رفض مجلس الشورى ادخال منهج التربية البدنية للبنات في المدارس والجامعات، بحسب ما أوردته صحيفة المدينة في خبر عاجل.

وكانت مصادر مطلعة بالشورى كشفت أن المجلس سيحسم خلال الأسبوع الحالي موقفه بشأن توصية تطالب بتشجيع القطاع الخاص على الإسراع في إنشاء أندية خاصة للرياضة واللياقة النسائية بعد أن طالبت الهيئة العامة للرياضة بمتابعة تنفيذ ذلك وأن يشترط لترخيصها وجود أقسام خاصة لذوات الإعاقة وبأسعار مناسبة.

وأكدت لجنة الأسرة والشباب بالمجلس في وقت سابق، أنها دعت الهيئة، بالتنسيق مع وزارة التعليم، لإقرار منهج التربية الرياضية للبنين والبنات، وإقرارها للبنات في التعليم العام والجامعي وطالبت بتفعيل دور الهيئة بمكاتبها الموجودة في أنحاء المملكة وفتح مكاتب أخرى في باقي المحافظات لتقوم بواجبها في المراقبة والتسجيل واستقبال مراجعي الأندية وتسهيلاً لهم وعدم قطع مسافات طويلة خاصة فيما يتعلق بتسجيل اللاعبين الصغار.