 مقتل القيادي الحوثي “المداني” قائد جبهة علب التابعة لمديرية باقم الحدودية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 شوّال 1438 هجريا, الموافق 10 يوليو 2017 ميلاديا

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مقتل القيادي الحوثي “المداني” قائد جبهة علب التابعة لمديرية باقم الحدودية

مقتل القيادي الحوثي “المداني” قائد جبهة علب التابعة لمديرية باقم الحدودية
المناطق - الرياض

أكدت مصادر عسكرية في صنعاء، مقتل القيادي الحوثي حمزة المداني، قائد جبهة علب التابعة لمديرية باقم الحدودية شمال صعدة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات التحالف قصفت بالمدفعية والصواريخ وطائرات الأباتشي مواقع وأهدافا متحركة للميليشيات في المرتفعات الجنوبية لمنطقة علب، ومجاميع حاولت التسلل ما أدى إلى مقتل العشرات، من بينهم القيادي المداني، كما استهدفت قوات التحالف عربة محملة بالذخائر والأسلحة في وادي الفرع القريب من الحدود، ما أدى إلى تدميرها مع حمولتها من الذخائر.

من جهة أخرى، أعلن ائتلاف الإغاثة الإنسانية في تعز، مقتل 165 شخصا، وإصابة 426 آخرين بجروح، جرّاء معارك وقصف شهدتها المحافظة في يونيو الماضي.

ونشر الائتلاف على موقعه في «فيسبوك»، تقريرا عن الأوضاع الإنسانية في تعز، كشف أن الحرب خلّفت 588 يتيماً، وأن 57 أسرة تعرضت للنزوح والتهجير القسري.

وأكد الائتلاف أن الوضع الصحي في تعز يعاني تدهورا ملحوظا جراء استمرار تدفق مئات المصابين بالكوليرا على المستشفيات، إذ بلغ إجمالي الوفيات جراء الوباء خلال الشهر الماضي 86 حالة و13635 مصابا.تورط عدد من أبناء الأسرة الحاكمة في قطر بدعم الإرهاب لوجستياً ومالياً

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