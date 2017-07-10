 محكمة الجنايات الدولية: الإعلام القطري يلفق تصريحات عن مسئولينا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 شوّال 1438 هجريا, الموافق 10 يوليو 2017 ميلاديا

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محكمة الجنايات الدولية: الإعلام القطري يلفق تصريحات عن مسئولينا

محكمة الجنايات الدولية: الإعلام القطري يلفق تصريحات عن مسئولينا
المناطق - الرياض

نفى مكتب الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية ما نسب في وسائل الإعلام القطرية من تصريحات للمدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية، “فاتو بن سودا”، زعمت فيها إدانتها للمقاطعة الخليجية.

ووفقا لمصدر مسؤول في المحكمة الجنائية الدولية، فإن “مكتب الادعاء العام يهتم بالجوانب القانونية في الجرائم ذات الصلة بصلاحية المحكمة الجنائية الدولية ولا يدلي بأي تصريحات سياسية”.

وكانت وسائل إعلام قطرية نقلت خبرا وصفته بالعاجل، ينسب للمدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية أنها تدين فيه بما وصفته الوسيلة الإعلامية القطرية الانتهاكات التي سببتها مقاطعة قطر.

وقبل أسبوع واحد فوجئ العالم ببيان لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أعربت خلاله عن أسفها لنشر أخبار مغلوطة في وسائل إعلام قطرية نسبت للمفوض السامي لحقوق الإنسان “زيد بن رعد الحسين” خلال اجتماع جمعه مع الممثل الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في جنيف.

ورفضت المفوضية بشدة ما نسب للمفوض السامي بشأن أزمة قطر وزعمها انتقاده لموقف الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، وطالبت بحذف التصريحات وعدم نسب أي تصريحات على لسان مفوض حقوق الإنسان.

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