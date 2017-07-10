 وكيل إمارة منطقة الباحة يشهد إنطلاق فعاليات صيف العقيق 38 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 شوّال 1438 هجريا, الموافق 10 يوليو 2017 ميلاديا

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وكيل إمارة منطقة الباحة يشهد إنطلاق فعاليات صيف العقيق 38

وكيل إمارة منطقة الباحة يشهد إنطلاق فعاليات صيف العقيق 38
المناطق_عبدالرحمن سفر
شهد وكيل إمارة منطقة الباحة المشرف العام على لجان صيف الباحة 38 الدكتور حامد بن مالح الشمري أمس، انطلاق فعاليات صيف محافظة العقيق، وذلك بميدان الفروسية بالمحافظة.
وألقى محافظ العقيق كلمة خلال الحفل المعد بهذه المناسبة أوضح فيها بأن صيف محافظة العقيق الذي ينطلق هذا العام لأول مره ويتميز بالعديد الفعاليات المنوعة والجديدة التي تشمل الثقافية والترفيه والفنون الشعبية والعروض المختلفة، وطيران الشراعي، وسباق الخيل، ومهرجان التمور والتي ستقام في مختلف المواقع السياحية بالمحافظة، منوهاً بدعم وتوجيهات سمو أمير المنطقة لفعاليات الصيف في المحافظة وبجهود بلدية العقيق وجميع اللجان العاملة في الإعداد لفعاليات الصيف .
بعد ذلك ألقى رئيس رابطة ملاك الخيل بالمنطقة سعيد بن شباب الغامدي كلمة أشار فيها بأهتمام حكومتنا الرشيدة للخيل والعناية الخاصة التي تدل على مكانتها لدى الجميع، وفي هذا اليوم ها هي منطقة الباحة يزدان صيفها بافتتاح باكورة سباقات السرعة للخيل العربية في ميدان فروسية محافظة العقيق.
عقبها أطلق وكيل الإمارة الشوط الأول لسابق الخيل العربية، وبمشاركة 16 فارساً، حيث شهد السباقين الذي يقام لأول مرة بالمنطقة تنافساً بين المتسابقين على مسافة 1200 متراً، لشوطين مختلفين.
وفي ختام السباق تم تسليم الفائزين بالمركز الأول كأس المركز الأول ومبلغ ألفين ريال، وتسليم كأس المركزين الثاني كأس ومبلغ ألف ريال، كما تم تكريم لجنة تحكيم السباق.
بعدها انتقل وكيل الإمارة والحضور إلى حديقة الشباب حيث أستمع إلى قصيده، كما استمع إلى عزف الربابه وبعض القصائد المصاحبة لها، عقبها شاهدوا أوبريت إنشادي بمشاركة فرقة الفنون بالعقيق الذي عرض العديد من اللوحات الفنية التي تحكي المنجزات التي تحققت عَلَى مستوى الوطن وعلى منطقة الباحة ومحافظة العقيق عَلَى وجه الخصوص، حيث شارك الدكتور الشمري والحضور في العرضة الشعبية بمشاركة فرقة الفنون بالمحافظة.
وفي ختام الحفل شاهد وكيل الإمارة والحضور معرض الخيل والذي يتطرق إلى التعريف بالخيل ومسمياتها وجميع تجهيزاتها، وفنون استعراضية للخيل، والذي أشتمل على حركات استعراضية للخيول، وميدان للتدريب على ركوب الخيل.
وأعرب وكيل إمارة منطقة الباحة في تصريح صحفي عن سعادته بما شاهده من تنظيم وإخراج للحفل ، مقدماً شكره للمحافظ واللجان العاملة وللأهالي عَلَى ما قدموا من جهود في هذا الحفل المميز، مؤكدا أن فعاليات صيف العقيق ستشهد العديد من الفقرات المنوعة ستقام في العديد من المواقع السياحية والمنتزهات بالمحافظة، والتي كان من أبرزها سباق الخيل الذي اعتمد من العام الماضي، مشيراً إلى أن محافظي المحافظات قدموا الجميل من الفعاليات حيث لمسنا إقبال كبير من الأهالي والمصطافين لهذه الفعاليات وبأذن الله نتطلع إلى العام القادم للأفضل والأحسن.
حضر الحفل عدد من المسؤولين والإعلاميين وجمعاً غفير من أهالي محافظة العقيق

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