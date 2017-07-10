شركة صدارة للكيميائيات تبدأ إنتاج البروبيلين جلايكول

أعلنت شركة صدارة للكيميائيات (صدارة)، عن بدء تشغيل مصنع البروبيلين جلايكول (propylene glycol)، وهو مركب كيميائي عضوي يدخل في مجموعة واسعة ومتنوعة من التطبيقات الصناعية والاستهلاكية.

ويستخدم البروبيلين جلايكول في صناعة الأغذية والمنكّهات ومنتجات التجميل والعطور والدهانات والطلاءات، كما تستخدم مشتقاته في تصنيع مواد كيميائية أخرى مثل أحادي وثنائي وثلاثي بروبيلين الجلايكول.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة (صدارة) زياد اللبان أن الشركة شغلت معظم مصانعها البالغ عددها 26 مصنعاً الواقعة في مجمع الشركة بمدينة الجبيل الصناعية الثانية، مشيراً إلى أن مصنع البروبيلين جلايكول الذي يعد رقم 22 ويتم تشغيله حتى الآن، سينتج مواد أولية تدخل في نطاق واسع من المنتجات الاستهلاكية التي سيتم تصنيعها محلياً في المملكة، وهو ما سيسهم بدوره في توفير وظائف جديدة للسعوديين.

مما يذكر أن شركة صدارة للكيميائيات (صدارة) تمثل مشروعاً مشتركاً تم تطويره من قبل شركة الزيت السعودية (أرامكو السعودية) وشركة (داو كيميكال كومباني)، لإقامة أكبر مجمع صناعي على مستوى العالم يتم بناؤه في مرحلة واحدة، في مدينة الجبيل الصناعية الثانية في المنطقة الشرقية من المملكة.

ويتكون المجمع من 26 وحدة تصنيعية ذات مستوى عالمي، وسيكون له السبق بمنطقة الشرق الأوسط في استخدام السوائل النفطية مثل النافثا كلقيم خام. وسيكون بمقدور صدارة، من خلال استخدامها لأحدث تقنيات تكسير السوائل النفطية المستعملة كلقيم خام، أن تسهم في دعم العديد من الصناعات سواءً غير الموجودة حالياً في المملكة أو تلك التي تعتمد على استيراد احتياجاتها من اللقيم من خارج المملكة.

ومن المنتظر أن يسهم مجمع (بلاس كيم) المجاور لمشروع مجمع صدارة للكيميائيات، الذي يعد ثمرة للتعاون بين (صدارة) و(الهيئة الملكية للجبيل وينبع)، في جذب العديد من الاستثمارات في الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة, وسيسهم في إيجاد العديد من الفرص الاستثمارية والإبداعية غير المسبوقة، وتحقيق النمو الاقتصادي، فضلاً عن آلاف الفرص الوظيفية.