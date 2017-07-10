 وزير الاتصالات: البريد السعودي شريك استراتيجي لرؤية 2030 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 شوّال 1438 هجريا, الموافق 10 يوليو 2017 ميلاديا

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وزير الاتصالات: البريد السعودي شريك استراتيجي لرؤية 2030

وزير الاتصالات: البريد السعودي شريك استراتيجي لرؤية 2030
المناطق_الرياض

أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة مؤسسة البريد السعودي م. عبدالله السواحه، أن البريد هو الورقة الرابحة وأنه يعد أهم الشركاء الرئيسيين في تحقيق رؤية المملكة 2030.

ودشن الوزير السواحة حملة #عنونها_ صح أولى الخطوات التي يتبناها البريد السعودي ضمن برنامج “تحسين تجربة العميل”، التي تهدف إلى توعية العملاء بأهمية استخدام أحد خيارات التسليم التي يتيحها البريد السعودي لعملائه وهي العنوان الوطني وصندوق البريد والمكاتب البريدية ومحطات الطرود مما يساهم في سرعة إيصال المواد المرسلة.

وكانت مؤسسة البريد السعودي قد نظمت حفل معايدة بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ورئيس مؤسسة البريد السعودي د. أسامة بن محمد صالح الطف، لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك بالمقر الرئيسي بمدينة الرياض وسط أجواء احتفالية بهيجة تسودها روح المحبة والاخاء.

وهنأ م. عبد الله السواحة، القيادة الرشيدة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهم الله- بهذه المناسبة السعيدة وكافة منسوبي المؤسسة مقدماً شكره للجميع على جهودهم المخلصة في إنجاح الاعمال المكلفين بها خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

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