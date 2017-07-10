 مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن توزيع مساعدات إيوائية في الساحل الغربي ووادي حضرموت في اليمن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 شوّال 1438 هجريا, الموافق 10 يوليو 2017 ميلاديا

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مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن توزيع مساعدات إيوائية في الساحل الغربي ووادي حضرموت في اليمن

مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن توزيع مساعدات إيوائية في الساحل الغربي ووادي حضرموت في اليمن
المناطق_الرياض

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظة عدن اليوم الاثنين، مشروع توزيع مساعدات إيوائية للساحل الغربي ووادي حضرموت تشتمل على الخيام والبطانيات والبسط، بحضور وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة الدكتور عبدالرقيب فتح ومدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة صالح الذيباني وعدد من المسؤولين اليمنيين.
ويستهدف المشروع الذي ينفذ بتمويل من المركز ويستمر لمدة شهرين نحو 3000 أسرة من النازحين في أرياف مدينة المخا وأرياف مديرية المضاربة ومديريتي السوم وساه بوادي حضرموت ويتم التنفيذ من خلال الشريك المحلي ائتلاف الخير للإغاثة.
وأشاد وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة الدكتور عبدالرقيب فتح بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة والإعمال الإنسانية في دعم مشاريع إنسانية يستفيد منها النازحين والفقراء في مختلف محافظات الجمهورية.
وقال في تصريح صحفي: إن أهلنا في الساحل الغربي عانوا كثيرًا من النزوح وسوف يمثل لهم هذا الدعم حافزا للصمود ومواجهة ظروف الحياة التي خلفتها الأزمة في اليمن.
من جانبه، أوضح مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة في عدن أن هذا المشروع يأتي بعد معاناة أشقائنا النازحين في الساحل الغربي والمحتاجين من وادي حضرموت من النقص الشديد في مواد الإيواء حيث يسكنون في العراء أو تحت الأشجار، مشيرًا إلي أن هذا المشروع يعـد نوعيًا وسيكون له أثر إيجابي وملموس في التخفيف من معاناة الأسر النازحة.
تجدر الإشارة إلى أن مشاريع الإيواء تعد أحد المشاريع الممولة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وضمن عشرات المشاريع الإغاثية والإنسانية، التي ينفذها المركز في اليمن في مختلف المجالات.

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